أغرب 7 عادات فى العالم تعرف عليها

شاعت معتقدات عجيبة وغريبة فى الثقافات العريقة ولازال بعضها قائم إلى يومنا هذا، اذ انتشرت بشكل كبير فى تلك الثقافات منها ما يتعلق بالموت ومنها ما يتعلق بالحياة بما فيها من زواج ومواليد

هذا التقرير بستعرض تلك العادات والتقاليد ونتعرف علي سبب التمسك بها .

اولا : كعكة الزفاف

تلك العادة من أغرب عادات الزواج فى العالم اذ تعرف بعادة " تجميد كعكة الزفاف "ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر اذ بدأت الفكره بتجميد الكعكة إيمانا بأن تجميدها له دلالة على التفائل بولادة طفل بين الزوجين.

ثانيا : تجمهر الأقارب

عادة يتم اتباعها مع الزفاف عند بيت العريس والعروسه حتى الصباح فضلا عن اختطاف العريس والعروسه بليلة زفافهما كنوع من التقليد تمينا بالعروسين واحتفالاً بهما، واعتقادا بان فى ذلك بركه وحسن فال لمن يقبل على الزواج من الشباب الصغير.

ثالثا : نهى المراة الحامل عن حضور الجنازات

الاعتقاد بأنه فى الجنازة يخشي على المراة الحامل من انتقال الارواح الشريرة الى الجنين فيحدث له الموت فيجب الا تحضر المرأة الحامل الجنازة .

رابعا : تمثال الطفل راميش عدم تقب الحامل منه

انتشرت عادة عدم قرب المراة الحامل من تمثال الطفل راميش " بدنيال" حيث أمن أهل دانيال بأن قرب المراة الحامل من تمثال الطفل راميش سوف يصيب جنينها باللعنه وتلك اللعنه تتجلى فى ان يتحول جنينها بعد الولادة مباشرة الى حجر أو أن يصاب بمرض تقشير الجلد فيغطي جسمه طبقة سوداء سميكة تجعله مريض حتى يموت او يصبح حجر .

خامسا : النظر الى ان القدم الصغيره للفتيات من علامات الجمال

كانت من العادات المنتشره بالصين ان تصبح لدى الفتاة الصينيه قدم صغيره حتى تصبح فاتنه للجمال ومن ثم تقبل الشباب على الزواج منها واعتقد بأن تثبيت قدم الفتاة الصغيره بمضادات ضيقة قد يساهم فى جمالها ويجعلها ااكثر جاذبيه فتتزوج بسرعة لكن مع الوقت وتقدم العلم واختلاف مقاييس الجمال اندثرت تلك العادة بعدما حذر العلماء من هذه العادة لانها تتسبب كسر العظام وتؤدى الى الشلل

سادسا : الأسنان المذببة

تعود تلك العادة إلى قبيلة " مينتواى " االاندونيسية اذ يؤمن الرجال بأن النساء ذات الاسنان المذببه هى الاجمل وتستحق الزواج وعلى ذلك كانت النساء تقم بتثيبت اسنانهن على شكل خنجر للزواج ومازالت منتشره باندونسيا اعتقادا بان فى ذلك شخصيه قويه ومن ثم تقدر على العيش مع كل الظروف .

سابعا : رقص الأفاعى

تتجلى تلك العادة فى ان خمل النساء وعاء ملئ بالثعابين ثم الرقص به وذلك بولاية " ماهاراشترا “ بالهند ”وتعرف بعبادة الهة الثعابين اعتقادا منهن بان الرقص بها هو تحرر من الذنوب التى ترتكبها المرأة فى حياتها وبعد الرقص تصيح عفيفة وطاهرة من الذنوب .