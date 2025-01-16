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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الليبي يلتقى سفير بلاده فى القاهرة

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استقبل  الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، السفير عبدالمطلب ثابت، سفير ليبيا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

تناول اللقاء مناقشة سير عمل السفارة الليبية في مصر والمندوبية الدائمة لدى الجامعة العربية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجههما. كما تم التطرق إلى أوضاع الجالية الليبية في مصر، وأكد  الباعور على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الليبيين المقيمين هناك والعمل على تلبية احتياجاتهم بما يواكب تطلعاتهم.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

في ختام الاجتماع، تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون والتنسيق بين البلدين.

الطاهر الباعور المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير عبدالمطلب ثابت