انهيار أهالى ضحايا ومصابى حادث الطريق الزراعى المروع بالمنيا.. صور وفيديو

فى مشهد حزين مابين الصراخ والبكاء والانهيار يقف اهالى الضحايا والمصابين فى حادث التصادم المروع بالطريق الزراعى ام قرية الروضة بالمنيا والذى اسفر عن اصابة ١٧ ووفاة ٥ اشخاص حيث تجمع اهالى المتوفين والمصابين فى انتظار ذويهم امام مستشفى ملوى التخصصى

هذا وقد لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما اصيب 17 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفيين والمصابين الي مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

1000178121

1000178109

1000178113

1000178079

1000178080

1000178081