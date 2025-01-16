6 تعديلات في تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بكأس ملك إسبانيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، نظيره سيلتا فيجو بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو تعديلات عديدة، حيث أجرى أنشيلوتي 5 تغييرات عن آخر مباراة لعبها الملكي، والتي كانت أمام برشلونة في الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

قرر أنشيلوتي الدفع بالحارس الأوكراني أندريه لونين بدلًا من البلجيكي تيبو كورتوا، الذي خرج عن قائمة اللقاء.

كما دفع بالشاب راؤول أسينسيو في خط الدفاع، بدلًا من أوريلين تشواميني، الذي يبدأ أساسيًا في وسط الملعب، بالإضافة إلى البدء بالظهير الأيسر فران جارسيا على حساب فيرلاند ميندي، والمخضرم لوكا مودريتش بدلًا من إدواردو كامافينجا، وداني سيبايوس على حساب جود بيلينجهام، والمغربي براهيم دياز بدلًا من البرازيلي رودريجو جوس.

خسر ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو، في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، بخماسية مقابل هدفين.

وكان ريال مدريد اكتسح ديبورتيفو مينييرا بخماسية نظيفة، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن تسفر القرعة عن مواجهة سيلتا فيجو في دور الستة عشر.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - براهيم دياز.