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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

برئاسة السعودية .. اجتماع مشترك للاتحادات الإذاعية الدولية

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عقد في مدينة الحمامات التونسية اجتماع مشترك للاتحادات الإذاعية الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ 44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة ممثلين عن عددٍ من الاتحادات الإذاعية إلى جانب اتحاد إذاعات الدول العربية، وهي: اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي، واتحاد الإذاعات الأوروبية، واتحاد الإذاعات الأفريقية، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط.

 جرى خلال الاجتماع الذي عقد في إطار تعزيز الشراكات الإعلامية الدولية، استعراض أوجه التعاون والشراكة بين الاتحادات في مختلف المجالات الإعلامية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير هذه العلاقات بما يخدم الهيئات الأعضاء ويعزز دور الإعلام في مواجهة التحديات الراهنة.

 وأكد المشاركون أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات لدعم العمل الإعلامي الإقليمي والدولي، وتعزيز الابتكار لمواكبة تطورات القطاع الإعلامي.

مدينة الحمامات التونسية أعمال الدورة العادية الـ 44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المملكة العربية السعودية