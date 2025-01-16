برئاسة السعودية .. اجتماع مشترك للاتحادات الإذاعية الدولية

عقد في مدينة الحمامات التونسية اجتماع مشترك للاتحادات الإذاعية الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ 44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة ممثلين عن عددٍ من الاتحادات الإذاعية إلى جانب اتحاد إذاعات الدول العربية، وهي: اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي، واتحاد الإذاعات الأوروبية، واتحاد الإذاعات الأفريقية، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط.

جرى خلال الاجتماع الذي عقد في إطار تعزيز الشراكات الإعلامية الدولية، استعراض أوجه التعاون والشراكة بين الاتحادات في مختلف المجالات الإعلامية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير هذه العلاقات بما يخدم الهيئات الأعضاء ويعزز دور الإعلام في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد المشاركون أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات لدعم العمل الإعلامي الإقليمي والدولي، وتعزيز الابتكار لمواكبة تطورات القطاع الإعلامي.