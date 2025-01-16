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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير العراقي بالقاهرة يلتقي مساعد وزير الخارجية لشؤون الدول الأطراف والأمن الدولي

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التقى د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدىجامعة الدول العربية، بالسفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الدول الأطراف والأمن الدولي، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

تناول اللقاء بحث عدة قضايا ثنائية وإقليمية تهم البلدين، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن الدولي، وتبادل الدعم لتعزيز المناصب الدولية، بمايساهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.


وشدد الطرفان على اهمية عدم التصعيد في المنطقة والاشادة بالتوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة واهمية التركيز على دخول المساعدات الانسانية، فضلا عن مناقشة الاستمرار في تعزيز الجهود لمكافحة الارهاب، وتوثيق جرائم داعش في اليونسكو.


 

العربية خلف الجويلى