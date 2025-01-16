غارة إسرائيلية تستهدف موقعًا مرتبطًا بصفقة الأسرى قبل تنفيذ الهدنة

رغم إعلان وصول حركة حماس وإسرائيل لاتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الأسرى، من المتوقع أن يبدأ بالسريان يوم الأحد المقبل، وقعت غارة إسرائيلية جديدة طالت موقعًا لأسيرة لدى حماس.

وفي هذا الصدد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا تتواجد فيه امرأة رهينة بعد إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم يوضح المتحدث باسم الكتائب مصير الرهينة بعد الغارة.

وقال في بيان "إن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة.

كما أضاف أن "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن عدد الضحايا في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 81 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل قبل أكثر من خمسة عشر شهرًا وصل إلى 46 ألفًا و788 شهيدا.