وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ.

كما تفقد وزير الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي لألعاب الملاكمة والمصارعة وتنس الطاولة والتي يقوم بالإشراف علي تنفيذها الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

كما توجه صبحي الي مدارس الكاراتيه والكونغ فو والجمباز بالمركز واطلع علي جميع الأنشطة الرياضية التي يمارسها الشباب والفتيات بالمركز ، وقام اللاعبين بعمل عرض فني.

وشاهد الوزير الأنشطة والبرامج التي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنها الرياضة من اجل التنمية مع بالاشتراك مع منظمة اليونسيف ومبادرة لياقة المصريين ومراكز الفتاة والمرأة ومشروع الف بنت الف حلم وخلال حوار للوزير مع المستفيدين من المشروع طالبوا باستمرار المشروع لتحقيق المزيد من الاستفادة وهو الطلب الذي وجه وزير الشباب والرياضة بقبولة وبالموافقة علي استمرار المشروع لتحقيق الاستفادة المطلوبة والمرجوة وهو ما تسعي الوزارة لتحقيقه.

وتابع وزير الرياضة: " نسعي لإضافة العديد من البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة لتحقيق اكبر استفادة للنشء وللشباب .

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين تأتي في المقام الاول نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق المزيد من الحياة الكريمة وفقا وبناء علي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية".