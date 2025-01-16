موقف سام مرسي.. تشكيل إبسويتش تاون لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن كيرن ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق إبسويتش تاون، اليوم الخميس، نظيره برايتون على ملعب بورتمان رود، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد سام مرسي على مقاعد بدلاء إبسويتش تاون في مباراته ضد برايتون، للمباراة الثانية على التوالي.

شارك سام مرسي مع إبسويتش تاون في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

يحتل إبسويتش تاون المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل إبسويتش تاون لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: كريستيان والتون

خط الدفاع: وولفيندين - أوشيه - جاكوب جرافيس - ليف دافيس

خط الوسط: كالفين فيليبس - جينس لايز - هوتشينسون

وفي الهجوم: ويس بيرنس - ليام ديلاب - ناثان برودهيد.