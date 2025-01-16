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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط بحوزته 163 ألف دولار.. رسميا تفاصيل القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على  أحد الأشخاص  مقيم بالغربية  بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.
  وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الإقتصادية.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.

 

كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد روجت للاخبار الكاذبة بشأن القبض على المذكور ويدعى أحمد أبو زيد.

لجماعة الإخوان الإرهابية بالغربية