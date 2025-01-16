تموين الإسكندرية: ضبط 57.5 كجم لحوم فاسدة فى حملات على المحال والأسواق

شنت إدارة تموين شرق بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة رضا حسن، وبإشراف أحمد حسن، رئيس الرقابة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملات موسعة على المحلات والأسواق في نطاق الإدارة.

في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

أسفرت الحملات عن ضبط محل لبيع المأكولات (سجق وحواوشي) بحيازته 57.5 كجم من اللحوم ومصنعات اللحوم غير المطابقة للمواصفات، حيث كانت محفوظة بدون بيانات ومتحللة الخواص من حيث الشكل والرائحة. وتشمل الكميات المضبوطة: كبدة مجمدة، لحم مفروم، لحم بقري، سجق، وبرجر.

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة، شملت8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمخبز شامي حر، محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر توقف بقال تمويني عن العمل بدون إذن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع إحالة المسؤولين إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.