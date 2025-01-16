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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يتابعون تنفيذ الهدنة في غزة.. وتهديدات مفتوحة إذا استمر التصعيد

عناصر من جماعة الحوثي
عناصر من جماعة الحوثي
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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها تراقب عن كثب تطورات الوضع خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الجماعة أنها ستعيد تقييم موقفها بناءً على استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها لن تتردد في استئناف عملياتها العسكرية إذا استمرت هذه الهجمات.

قرار بوقف القتال تضامنًا مع الفلسطينيين
في سياق إعلانها عن التهدئة، أوضح أحد ممثلي الحوثيين في تصريحات لوسائل الإعلام أن الجماعة قررت تعليق أنشطتها القتالية تجاه إسرائيل كجزء من تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وأكد المتحدث أن هذا القرار يقتصر على الوضع في غزة، حيث يأتي تماشيًا مع الجهود المبذولة لوقف التصعيد في القطاع.

غموض بشأن الهجمات البحرية
رغم إعلان الحوثيين عن تعليق عملياتهم العسكرية، لم يتم توضيح ما إذا كانت الهجمات التي استهدفت السفن في الممرات التجارية ستتوقف أيضًا.

وكانت تلك العمليات قد أثرت بشكل كبير على حركة التجارة العالمية خلال الفترة الأخيرة، مما أثار مخاوف دولية بشأن استقرار الملاحة في المنطقة.

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