الأعلى للثقافة واليونيك يعلنان فتح باب التقدم لدوائر الإبداع بسوهاج

اعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "اليونيك" (EUNIC Egypt) فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي "دوائر الإبداع" (Creative Circles) بمحافظة سوهاج، وذلك ابتداءً من يوم 16/1/2025 وحتى 12/2/2025.

ودوائر الإبداع (Creative Circles) هي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبي في مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي.

كما تمنح في مرحلتها الأخيرة الدعم المالي والفني للمشاريع الأكثر ابتكارًا واكتمالًا وفقًا لضوابط ومحددات معلنة، مستهدفًا مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا من العاملين بوزارة الثقافة، والقطاع المستقل والأهلي والأفراد.

شروط التقدم، أن يكون أحد العاملين بالحقل الثقافي (الحكومي– والقطاع المستقل والأهلي والأفراد)، أن يكون من قاطني محافظة سوهاج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون لدى المتقدم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة يرغب في العمل على تطويرها.

معايير المشروع، وضوح فكرة المشروع وجديتها، وأن يكون المشروع ذا جدوى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية وقابلًا للتنفيذ.



التدريب مجاني بالكامل.

في حالة التغيب عن حضور الدورة بدون اعتذار مكتوب مسبق قبل بدء الدورة بأسبوع على الأقل، يحظر المشاركة في أي تدريبات لاحقة .

الالتزام التام بالمواعيد المحددة للتدريب، إذ إن منح شهادات اجتياز التدريب مشروط بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق 12/2/2025.

المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية يونيك بالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية.

يتم التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية، بالإعلان وسجل بياناتك

