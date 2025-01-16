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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنزيما يقود اتحاد جدة للتقدم على الرائد في الشوط الأول

بنزيما في مباراة
بنزيما في مباراة اتحاد جدة ضد الرائد
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تقدم فريق اتحاد جدة على ضيفه الرائد بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

دخل اتحاد جدة المباراة بقوة، وسيطر على مجريات اللعب، وحرم الرائد من الكرة بالاستحواذ، حتى نجح لاعبوه في تسجيل هدفين بقيادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

مباراة اتحاد جدة ضد الرائد

قص بنزيما شريط أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 21، قبل أن يصنع هدف اتحاد جدة الثاني لزميله الهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقة 45+7.

تعثر الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري السعودي، بالتعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ما أهدى صدارة دوري روشن لصالح الهلال.

يحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 37 نقطة، خلف الهلال المتصدر، بينما يأتي الرائد في المركز الثالث عشر وفي رصيده 14 نقطة.

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