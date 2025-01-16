عشب يحتوي على 6 فؤائد سحرية للصحة

يعتبر " البقدونيس " من الأعشاب قليلة السعرات الحرارية ومفيد للجسم بشكل عام وعلى وجه خصوص للكلى اذ يقضى على الحصوات الصغيره التى تتكون داخل المعدة نتيجة لتراكم الأملاح والسموم والشوائب بالجسم وخمل عمل الكلى.

فى هذا التقرير نستعرض فوائدة خاصة للبقدونيس اذ نقدمه كعلاج طبيعى لمرض الكلى، وهو بشكل عام يحتوى على فيتمامين "سي" للحديد كما انه يشمل كل من " الماغنسيوم والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والالياف وعلى ذلك يعد من الأعشاب المفيدة للجسم وعلى ذلك تتنواع فوائده كالاتى :

اولأ : الوقاية من التهابات الكلى

باحتواء " البقدونيس "على الكلورفيل والعديد من الفيتماينات فيعد بذلك مضاد للاكسدة التى بها يحارب الإلتهابات والأورام التى عنها تنتج سرطان الكلى .

ثانيا : يغذى الكلى

يتميز باحتوائه على الاعشاب الغنيه يفتيامين “ ك وج وحمض الفوليك والحديد والالياف” اذ انها تعد عناصر ضروريه للحفاظ على صحة الكلى .

ثالثا .. مدر للبول

باحتوائه على عناصر مفيدة من الاعشاب يساهم بدوره فى التحكم فى درجة الحموضة الامر الذى يساعد الجسم على التخلص من السوائل بطريقة طبيعيه تساهم فى بدر البول

رابعا : يقلل من خطر الاصابة بحصى الكلى

تتعدد فوائد "البقدونيس "ما بين أنه يفيد الجسم بشكل عام فضلا عن انه ينظم درجة الحموضه وذلك بخفضه لضغط الدم وبذلك فهو يحافظ على صحة الكلى اذ بدوره يقلل من الاصابه بمرض حصى الكلى .

خامسا : يطهر الكلى

يتميز باحتوائه على المعادن وبذلك يعد مضاد للاكسدة ارائعة التى تساهم بدورها فى تجديد الخلايا ومن ثم تسهل عمل الكلى الذى يتمثل فى إزالة السموم والدهون من أعضاء الجسم المختلفة وبذلك يساهم فى محاربة العديد من الامراض .

سادسا : يساهم فى خفض ضغط الدم

يتجلى دوره باحتوائه على العديد من المعادن والفيتماينات التى تساهم بدورها فى الحفاظ بشكل عام على صحة الكلى وذلك بسبب دوره فى تحكمه بضغط الدم الذى يعد من اهم الاسباب الخطرة المسببة لامراض الكلى

كما تتنوع فوائده بكونه مصدر “للنترات ا”لضروريه التى تساهم بتوسيع الاوعيه الدمويه اذ بذلك يساهم بتحسين تدفق الدم وخفض الدم المرتفع فضلا عن دوره الحيوى فى ضبط مستويات ضغط الدم الصحيه .