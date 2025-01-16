إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم نصف نقل وأتوبيس بالإسكندرية

أصيب 14 شخصا مساء اليوم الخميس ، في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس بطريق الكافورى قبل قرية افريكانو اتجاه الصحراوى بالإسكندرية .

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس ووجود مصابين.

على الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية وتم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا نتيجة لتصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العامرية وبرج العرب لتلقى العلاج اللازم.