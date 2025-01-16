ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم نصف نقل وأتوبيس بالإسكندرية

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 14 شخصا مساء اليوم الخميس ، في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس بطريق الكافورى قبل قرية افريكانو اتجاه الصحراوى بالإسكندرية .

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس ووجود مصابين.

على الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية وتم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا نتيجة لتصادم سيارة نصف نقل بأتوبيس مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العامرية وبرج العرب لتلقى العلاج اللازم.

الاجهزة الامنية والتنفيذية إصابة 14 شخص ا الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية حادث تصادم سيارة إسعاف محافظة الاسكندرية