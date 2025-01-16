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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توفير 498 فرصة عمل داخل 3 شركات بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت محافظة القليوبية توفير 498 فرصة عمل داخل 3 شركات بالمحافظة، عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل الصادرة اليوم، ضمن وظائف وفرص عمل شهر يناير الجاري.

وأشار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في بيان له اليوم إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في مديرية للعمل ببنها، مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية، في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية، والجمعة والسبت.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الوظائف تأتي في إطار المساعدة على مٌواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بجانب توفير عمل أمن، من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية النشرة القومية للتشغيل المهندس أيمن عطية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري محافظ القليوبية