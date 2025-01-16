بعد تحذيرات الأرصاد.. إرشادات لتجنب الشبورة المائية في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية خلال البيان الصادر اليوم الخميس، عن أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت استمرار كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك في الفترة من الجمعة 17يناير إلى الأحد 19يناير 2025.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

_ القيادة بهدوء تام

_لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

_إضاءة كشافات الشبورة المائية.

_زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

_استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

_فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

_استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.