الأمن يضبط مسئولي 9 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تروج لتبنى الأطفال الأيتام

رصدت المتابعات الأمنية وجود 9 صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تروج لتبنى الأطفال الأيتام.

بالفحص تبين أن غالبية ما ورد بالصفحات المشار إليها يأتى فى إطار الحيل التى يلجأ لها ضعاف النفوس للنصب والإحتيال على المواطنين، مستغلين إعراب البعض منهم عن رغبتهم فى تبنى الأطفال الأيتام.

تم ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات

وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.