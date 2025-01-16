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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط مسئولي 9 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تروج لتبنى الأطفال الأيتام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت المتابعات الأمنية وجود 9 صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تروج لتبنى الأطفال الأيتام.
بالفحص تبين أن غالبية ما ورد بالصفحات المشار إليها يأتى فى إطار الحيل التى يلجأ لها ضعاف النفوس للنصب والإحتيال على المواطنين، مستغلين إعراب البعض منهم عن رغبتهم فى تبنى الأطفال الأيتام.
تم ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات 
وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المتابعات الأمنية 9 صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تروج لتبنى الأطفال الأيتام تروج لتبنى الأطفال الأيتام بمواقع التواصل الإجتماعى