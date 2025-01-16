بـ9 أهداف.. الهلال يهين "جوميز" الفتح في الدوري السعودي

أذاق فريق الهلال مرارة الهزيمة العريضة لضيفه الفتح بنتيجة 9-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال على الفتح برباعية نظيفة، بعدما بدأ الزعيم المباراة بقوة واستحوذ على الكرة، وفرض أسلوب لعبه على كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

افتتح المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي التسجيل في الدقيقة 20 من صناعة سالم الدوسري، قبل أن يضيف رينان لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وعزز البرازيلي ماركوس ليوناردو تقدم الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الرباعية في الدقيقة 45+9.

وفي الشوط الثاني، سجل ليوناردو هدفين متتاليين في الدقيقتين 54 و65، قبل أن يأتي دور عبد الله الحمدان في مهرجان الأهداف ويحرزهدفًا في الدقيقة 89.

واستطاع البرازيلي مالكوم أن يسجل الهدف الثامن في الدقيقة 90+5، قبل أن يمنح فيصل عبدالواحد لاعب الفتح، الهلال الهدف التاسع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+8، قبل أن يحصل زميله زياد ماهر الجري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+11.

خسارة ثانية في مباراة جوميز الثانية مع الفتح

يقود جوزيه جوميز فريق الفتح فنيًا للمباراة الثانية، بعد رحيله عن الزمالك وفسخ عقده بالتراضي، حيث وقع عقدًا مع الفتح يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

بتلك النتيجة، ظل الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 40 نقطة، بينما استمر الفتح في التواجد بقاع الترتيب بـ6 نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.