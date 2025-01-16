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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة فنية تكشف عدم أثرية 88 قطعة بحوزة مندوب شحن بالفيوم

جانب من القطع المشتبه
جانب من القطع المشتبه فى أثريتها
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كشفت نيابة الفيوم، عن نتيجة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الأثار لفحص القطع المشتبه فى أثريتها، والتى تم ضبطها بحوزة مندوب شحن، وتبين عدم أثريتها ، حيث كانت عبارة عن انتيكات مقلده ومزيفة وليست أثرية.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه حال قيام حمله تموينية من مديرية التموين بكمين بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، أثناء قيادة المتهم " إيهاب .س ." سيارة ملاكى رقم "ص س ل 462 مصر"، وبحوزته 88 قطعه يشتبه فى آثريتها عبارة عن 2 تمثال كبير الحجم به نقوش حجيرة يشتبه فى أثارتها، وعدد 86 تمثالاً صغير الحجم يشتبه في اثريتها داخل كرتونتين.

وقال المتهم أنه مندوب شحن مسئول عن توصيل انتيكات للمحافظات، مشيرا الى أنه قام بإستلام الأنتيكات من أحد الاشخاص، لتوزيعها على التجار في محافظه بني سويف، وتم التحفظ على المضبوطات والسائق.

وقررت النيابه إطلاق صراح مندوب الشحن المتهم بالواقعة التي تحرر عنها المحضر رقم 302 جنح مركز الفيوم .

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