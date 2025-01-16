غد.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لـ إنيمبا بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس استئناف التدريبات غداً الجمعة بشكل طبيعي، استعداداً لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة .