تريزيجيه يخسر أول ألقابه مع الريان القطري

خسر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الخميس، أول ألقابه مع ناديه الريان القطري، بالهزيمة من شباب الأهلي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف، في مباراة درع التحدي الإماراتي القطري.

توج فريق شباب الأهلي بلقب درع التحدي بعد فوزه على الريان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

افتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق يوري سيزار بتسديدة قوية، لكن الريان تمكن من تعديل النتيجة بهدف عكسي سجله مدافع شباب الأهلي رينان فيكتور بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد شباب الأهلي ليحكم قبضته على المباراة، حيث سجل سردار أزمون الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يطلق بالا رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90+7.

تريزيجيه

مشاركة تريزيجيه

تواجد تريزيجيه أساسيًا في تشكيل الريان القطري أمام شباب الأهلي الإماراتي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء، الذي شهد خسارة النجم المصري أول بطولة ممكنة مع فريقه.

شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 9 مباريات في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.