تطور جديد في صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

تتزايد المؤشرات بقوة حول انتقال النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

في تطورات متسارعة، ذكرت شبكة «راديو مونت كارلو» أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مبدئي مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتأكيدًا لهذه الأنباء، أفادت شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا بأن مانشستر سيتي يضغط بقوة لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

رتوش أخيرة تفصل عمر مرموش من الانتقال إلى مانشستر سيتي

وذكر التقرير أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى بعض الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي بشكل رسمي.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الخطة الحالية تقضي بعدم مشاركة مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند مساء الجمعة، وذلك تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي.

ويقدم عمر مرموش أداء لافتًا هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، غدًا الجمعة، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب دوتش بانك بارك، في مباراة تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.