أستاذ علاقات دولية: القاهرة لعبت أدوارًا مؤثرة في تحقيق الهدنة بغزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة لعبت أدوارًا هامة وحاسمة في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وتسعى من خلال دورها البارز إلى تثبيت هذه الهدنة والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، مضيفًا، أن هذا الدور لا يقتصر فقط على القاهرة التي تعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأوضح فارس، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة تعتبر السلام خيارًا استراتيجيًا واضحًا، مما ينعكس بشكل إيجابي، مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم العادلة، مؤكدًا، أن مصر هي من تدافع بكل قوة عن جميع المسارات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن القاهرة تسعى إلى إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وستتحرك بقوة في المرحلة المقبلة لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تسعى إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تتوافق عليه القوى الدولية المؤثرة في المشهد الدولي، وذلك بهدف تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لتجنب المزيد من الصراع والعنف المتزايد الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.