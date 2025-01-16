4 أطعمة طازجة صحية يُنصح بتناولها

مع برودة الطقس والشتاء الشديدة نحتاج إلى أطعمة صحية تساهم فى سلامة أجسامنا، ولكى تكون صحية فيجب أن تكون طازجة، وينصح خبراء التغذية بتناولها وأوصوا بها نظرا لطازجتها وسلامتها.

فى هذا التقرير نستعرض أهم الاغذيه التي ينصح خبراء التغذية بشرائها لما لها من فوائد صحيه، حيث كشفت خبيرة التغذية البريطانية " ريانون لاميرت" عن ان بعض الاطعمة التى ينصح بتناولها برغم انها مجمدة اذ أكدت بانها لها فوائد كثيرة أفضل على الصحة وذلك طبقا لصحفية " نيويورك بوست".

وأوضحت لاسيرت هذه الفوائد فى كتابها " علم التغذيه " محدده تلك الاغذيه كالاتى :

اولأ : اللحوم

تشير “لاسيرت” بان اللحوم المجمدة فى تجميدها قد تكون محتويه على عناصر غذائية خاصة فى لحوم البقر والدجاج ولكنها مع مرور الوقت تفقد عناصرها الغذائية وعلى ذلك ينصح بشرائها مجمدة .

ثانيا .. البروكلى

يحتوى " البروكلى “ على فيتامين بى “ وعلى ذلك فهو بالغ الاهميه لصحة الجهاز الهضمى ووظائف المخ ولاهميته توصى ”لاسيرت” بشرائه مجمداً لما له من فوائد بالفيتاميات ومن ثم مضادا للاكسدة .

ثالثا: الاسماك

تحتوى الاسماك على أحماض أوميجا 3 التى بدورها تعزز من صحة القلب وعلى ذلك تنصح "لاسيرت " بشرائها مجمدة وذلك لانها تحتفظ بفوائدها .

رابعا : فول الصويا

يحتوى “ فول الصويا “ على ”الايزوفلافون " الذى بدوره يعزز من الانتباه وسرعة التركيز وعلى ذلك تنصح "لاسيرت " بشرائه مجمد لما لها من فوائد صحيه يحتفظ بها مع التجميد لفترة طويلة تساهم تقويه الجسم وتنشيط العقل.