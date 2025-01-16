محمد عبد المنعم يستعيد توازنه مع نيس في الدوري الفرنسي

بدأت الأمور تستقر أخيرًا بالنسبة للمدافع المصري محمد عبد المنعم مع فريقه نيس في الدوري الفرنسي، بعد بداية متعثرة شهدت غيابات وإصابات وأزمات خارج الملعب.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

شارك محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس أمام باستيا، ولعب المباراة كاملة، ليسهم في تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا.

محمد عبد المنعم يتغلب على الصعوبات

لم تكن بداية عبد المنعم في فرنسا سهلة على الإطلاق، ففي البداية، عانى اللاعب من قلة المشاركة مع نيس، بالإضافة إلى تعرضه للإصابة أكثر من مرة، ما أثر سلبًا على ظهوره مع الفريق.

وعندما بدأ المدافع المصري في الحصول على فرصته وإثبات نفسه في التشكيل الأساسي، تعرض لإصابة أخرى في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب لمدة 36 يومًا، قبل أن يعود مع بداية العام الجاري.

محمد عبد المنعم

لم تقتصر الصعوبات التي واجهها عبد المنعم على أرض الملعب فقط، بل امتدت أيضًا إلى حياته خارج الملعب، حيث واجه مدافع الأهلي السابق صعوبة في تعلم اللغة الفرنسية بسبب مرض معلم اللغة الخاص به، ما أدى إلى تأخر دروسه.

وذلك بالإضافة إلى مواجهة عبد المنعم أزمة تتعلق بالسكن، حيث اضطر للبقاء في مركز التدريب الخاص بالفريق لفترة بسبب عدم توفر سكن خاص به.

ورغم كل هذه التحديات، بدأ محمد عبد المنعم في إثبات نفسه مع نيس، حيث نال مؤخرًا إشادة خاصة من الحساب الرسمي لبطولة الدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، إذ نشر حساب «ليج 1» صورة لـ محمد عبد المنعم مع تعليق يشيد به: «أكثر من مجرد لاعب يا منعم».

شارك محمد عبد المنعم مع نيس في 8 مباريات في الدوري الفرنسي، وذلك من أصل 15 مباراة خاضها الفريق في مسابقة «ليج 1».

يحتل نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 17 لقاء حتى الآن.