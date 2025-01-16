رئيس جامعة الأزهر يتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات

تابع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، "غرفة عمليات امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كلياتِ الجامعة بالقاهرة والأقاليم"، يأتي طلك في إطار حرص جامعة الأزهر على متابعة سيرِ العملية الامتحانية وضمان توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب.

وخلال متابعته اطمأن من خلال التنسيق مع نواب رئيس الجامعة على تطبيقِ الضوابط الامتحانية وضمان تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة تمكِّن الطلاب من تقديم أفضل ما لديهم.

وأكد أهمية الالتزام وتطبيق ضوابط الامتحانات التي وضعتها الجامعة لضمان النزاهة والعدالة بين جميع لطلابِ، مشددًا على ضرورة وأهمية وجود لجان متابعة مختصة تتابع تطبيق تنفيذ الضوابط خلال لجان الامتحانات في مختلف كليات الجامعة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي محاولاتِ غش أو إخلال بنظام الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق مبدء تكافؤ الفرص بين الطلابِ وضمان أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا بناء على أدائه في الامتحان.



ووجه بمتابعة العمل داخل الكنترولات أولًا بأول؛ للوقوف على سير انتظام العمل بها، والتأكد من دقة عملية التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية الشفافية والدقة في تقييم أداء الطلاب، موضحًا أن الجامعة قامت بتوفير جميع الإمكاناتِ التقنية والبشرية لدعم عملية التصحيح وسرعة إنجازها دونَ الإخلال بالجودة.

وشدد على أهمية وجود الإشراف الطبي داخل اللجان على مدار فترات الامتحان الصباحية والمسائية، لافتًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الجامعة برعاية صحة أبنائها، وتوفيرِ كل سبل الدعم لهم خلال فترة الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الكليات ولجميع العاملين في تنظيم الامتحانات، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان نجاح الامتحانات كما أكد على أهمية الاستعداد المبكرِ للفصل الدراسيّ الثاني، مع التركيزِ على تطوير العملية التعليمية وتعزيز الخدمات الأكاديمية.

موضحًا أن الجامعة تعمل بشكل دائم ومستمر على تحسين بنيتها التحتية، وتطوير مناهجها الدراسية، وتوفير بيئة أكاديمية متكاملةٍ تتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العملِ.