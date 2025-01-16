تنسيقية شباب الأحزاب تطمأن على المصريين بأمريكا بعد حرائق لوس أنجلوس

استضافت لجنة المصريين بالخارج برئاسة النائب عماد خليل، رأفت صليب رئيس اتحاد المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، للاطمئنان على المصريين المقيمين في لوس أنجلوس جراء الحرائق المهولة التي اندلعت في الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التواصل القوي والفعال مع المصريين المقيمين بالخارج.

وطمأن صليب، خلال الاجتماع أعضاء لجنة المصريين بالخارج بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الوضع حاليا ووصفه بالمستقر بالإضافة إلى تأكيده على عدم وجود أي إصابات لدى المصريين المقيمين في لوس أنجلوس والذين يبلغ عددهم حوالي 250 ألف مصري.

وأشار رئيس اتحاد المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الحكومة الأمريكية، أخطأت في التعامل مع الحرائق، ومن ثم تمكنت من توفير 1500 سيارة إطفاء للسيطرة على 20% من إجمالي الحريق، موضحا أن هناك حالات اختناق كثيرة بسبب الأدخنة، مع وجود بعض المناطق التي دمرت بها منازل بينهم 8 أسر مصرية بإجمالي خسائر وصلت إلى ما يقرب من 150 مليار دولار.

ونفى صليب أن يكون هناك دول أرسلت دعم للولايات المتحدة الأمريكية سواء أدوية أو غيره، ووصف حريق "لوس أنجلوس" بالأصعب في تاريخ أمريكا، مشيرا إلى أن الوضع صعب جدا وبلغت حالات الوفاة 26 شخصا حتى الآن.

وبشأن المصريين في أمركيا أكد صليب أنهم على تواصل مع كافة المسئولين المصريين من الخارجية سواء وزير الخارجية أو نوابه أو السفير المصري الموجود في تعاون وتنسيق تام، بالإضافة إلى أن هناك مجهودات كثيرة من ضمنها إنشاء اتحاد للمصريين بالولايات المتحدة يمثل ٣١ ولاية.

