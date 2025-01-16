لقاء وفد مملكة إسبانيا مع ممثلي مكونات الشعب السوري

قام البطريرك يوحنا العاشر شارك الوكيل البطريركي الأسقف رومانوس (الحناة)، بمرافقة المعاون البطريركي الأسقف موسى (الخوري)، بلقاء وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون، السيد خوسيه مانويل ألباريث بوينو

اللقاء الذي شارك فيه ممثلي مكونات الشعب السوري يهدف إلى تعزيز التشاركيّة والتفاهم حول مستقبل سوريا.



وتطرّق اللقاء على أهمية بناء دولة سورية حديثة تحترم تطلعات الجميع، وتستند إلى مبادئ المساواة تحت مظلّة الدستور.

وشدد السيد الوزير بعد استماعه لجميع المدعوين على أن اسبانيا والاتحاد الاوروبي يدعمون حق الشعب السوري في دولة ديمقراطية، ويتطلعون لعودة سوريا كوجهة عالمية للسياحة والأعمال.