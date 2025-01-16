تجهيز 575 لجنة استعدادًا لامتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة التحضيرات باللجان وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، في إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024-2025، والتي تنطلق اعتبارًا من السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تجهيز 575 لجنة في 18 إدارة تعليمية لاستقبال 125 ألف و867 طالب وطالبة، وتم بالتنسيق مع الوحدات المحلية رفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

واكدت محافظ البحيرة، على تنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة في الأوقات المحددة، ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان.

بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية مكثفة مع مديري عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر قررت تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، وكذا الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات، بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والملاحظين وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.

وتتقدم محافظ البحيرة لأبنائنا الطلاب بخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق، موجهةً بضرورة التأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق أمنياتهم وأهدافهم بالنجاح والتفوق.