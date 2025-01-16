حبس شاب 4 أيام بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بالفيوم

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهديد وابتزاز خطيبته السابقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك» عن طريق نشر صورها وعائلتها، وتوجيه السب والقذف لهم، وتهديد الفتاة برسائل إلكترونية،وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاب يدعى"هشام .م .ك "متهم بالتشهير بخطيبته السابقة، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فسخت الخطوبة من ناحيتها، واستمر تهديده لها مدة زادت عن خمس سنوات حتى تمكنت من الحصول علي حكم قضائي ضده، تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ الحكم اليوم .



كانت "منار "قد تعرضت على مدار 5 سنوات من التهديدات المستمرة والتشهير الابتزاز من"هـ. م. ك . ح" من محافظة الفيوم. ووصل الأمر إنه استأجر بلطجية لتهديدها، وحرك العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها.