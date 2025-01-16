الدوري السعودي.. الهلال يمطر شباك الفتح برباعية في الشوط الأول

أمطر فريق الهلال شباك ضيفه الفتح برباعية نظيفة في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

بدأ الهلال المباراة بقوة واستحوذ على الكرة، وفرض أسلوب لعبه على الفتح في الشوط الأول، حتى نجح لاعبوه في تسجيل 4 أهداف.

مباراة الهلال ضد الفتح

افتتح المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي التسجيل في الدقيقة 20 من صناعة سالم الدوسري، قبل أن يضيف رينان لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وعزز البرازيلي ماركوس ليوناردو تقدم الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الرباعية في الدقيقة 45+9.

كان الهلال اكتسح العروبة بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي، قبل مواجهة الفتح، التي يسعى خلالها تحقيق الفوز؛ من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن اتحاد جدة في المرتبة الثانية، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن عشر والأخير بـ6 نقاط.