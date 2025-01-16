بنزيما على رأس تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد بالدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما على رأس تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد، بجانب الجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين.

تعثر الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري السعودي، بالتعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ما أهدى صدارة دوري روشن لصالح الهلال.

يحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 37 نقطة، خلف الهلال المتصدر، بينما يأتي الرائد في المركز الثالث عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرائد

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاج

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، عبد الإله هوساوي

وفي الهجوم: حسام عوار، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.