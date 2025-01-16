اختيار جيهان جادو ضمن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة

أصدرت الدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قرارًا بتشكيل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفيرة وفاء بسيم، مقررة اللجنة.

وتضمن التشكيل اختيار الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس فرساي بفرنسا ضمن خبراء وأعضاء اللجنة الشرفيين، مع نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مختلف المجالات، ومن بينهم السفيرة منى عمر، والدكتورة مرفت أبو عوف، والدكتور حسن سند، والدكتورة ماريان عازر.

وعبرت جادو عن شكرها وتقديرها لرئيسة المجلس القومي للمرأة على هذه الثقة الكبيرة، مؤكدة سعادتها بتولي هذه المهمة.

وأضافت أنها تتطلع لاستكمال المشوار الذي بدأ تحت إشراف السفيرة منى عمر بلجنة العلاقات الخارجية، مشددة على أهمية تكثيف الجهود لخدمة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال شؤون المرأة.

يأتي هذا التعيين كخطوة جديدة لدعم تمكين المرأة المصرية وتوسيع نطاق التعاون الدولي في القضايا ذات الصلة.