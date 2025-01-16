شراكة إماراتية مصرية بين الظالعي وموسي لدفع آفاق الاستثمار والتعاون المشترك

الخميس 16/يناير/2025 - 06:07 م

وسط أجواء احتفالية تغمرها مشاعر الأخوة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة أمس احتفالية كبرى ضمت كلا من سعادة قيس الظالعي، رئيس الإتحاد الاسيوي للرجبي، والكابتن إسماعيل موسي، رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث وذلك علي ارض استاد "صقر سبورت".

وتأتي هذه الفاعلية الضخمة في ضوء توجيهات السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تهيئة جميع الأجواء المشجعة على لجذب الاستثمارات الخارجية وفي القلب منها اجتذاب رجال الأعمال العرب الذين تربطهم أواصر المحبة ووحدة المصير المشترك مع جمهورية مصر العربية.

وخلال الاحتفالية.. تم تدشين برتوكول التعاون المشترك بين الشركه المصرية الإماراتية ومجموعه شركات صقر وذلك وسط أجواء من التفاؤل والمحبه بين الجانبين الإماراتي والمصري، وقام رئيسا الاتحادين بتكريم مجموعة من الأبطال المصريين من ذوي الهمم الحاصلين علي بطولات عالمية.

كما القى كل من الظالعي وموسي كلمتين عبرا خلالهما عن خالص شكرهما وامتنانهما للقيادة السياسية المصرية الرشيدة، ودعمهما لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.. كما تم عرض فيلم تسجيلي لمجموعة "صقر للمقاولات والأمن والحراسة" و"صقر للسياحة".

وخلال اللقاء، استعرض منظمو الاحتفال أنشطة وأفرع الشركة في كل من دولة الامارات العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية متمثلة في شركه ( GREEN SEVEN STAR ) بالإمارات وشركة (صقر للمقاولات بالسعودية)، أعقبتها جولة تفقدية لـ "الظالعي" و"موسي" مقر الشركة الجديد بمول اللوتس حيث أشادا بجودة الأعمال ودقة التشطيبات وروعة اللمسات النهائية استعدادا لافتتاحه قريبا.

واختتم اللقاء بمأدبة عشاء عمل علي شرف الضيف الكريم جرى خلالها الحديث عن آفاق المشروعات المستقبلية بين الشركة المصرية والإماراتية ومجموعة شركات صقر، وذلك وسط روح تفاؤلية رائعة بأن الأيام المقبلة تحمل الخير للجميع.