الزمالك يقتنص الثلاث نقاط من حرس الحدود بالدورى

فاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



افتتح أحمد السيد "زيزو" التسجيل لنادى الزمالك فى الدقيقتى الـ 12 والدقيقة الخامسة من الوقت الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء ، بينما تعادل محمد أشرف فى الدقيقة الـ 25 من ضربة جزاء لحرس الحدود، وفى الدقيقة الـ 36 سجل مصطفى شلبى هدف التقدم للفارس الأبيض، وفى الشوط الثانى وبالدقيقة الـ 86 سجل محمد ممدوح الهدف الثانى للحدود .



بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة الـ 17 ليحتل وصافة ترتيب الدورى المصرى، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز الـ 16.







