مدرب آينتراخت فرانكفورت يكشف موقف مرموش من مباراة بوروسيا دورتموند

كشف دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، موقف النجم المصري عمر مرموش من مباراة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، غدًا الجمعة، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب دوتش بانك بارك، في مباراة تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

أعلن توبمولر موقف مرموش من مباراة بوروسيا دورتموند، في ظل الأنباء المنتشرة بانتقال هداف ونجم آينتراخت فرانكفورت المحتمل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت شبكة «سكاي ألمانيا» ذكرت احتمالية غياب مرموش عن مباراة الغد في حال إتمام المفاوضات مع مانشستر سيتي.

تصريحات توبمولر عن موقف مرموش من مباراة بوروسيا دورتموند

وقال توبمولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «لا توجد أخبار جديدة، عمر سيلعب غدًا، لقد أعددت خطتي بوجوده».

وأضاف توبمولر: «من الممكن جدًا أن نلعب بنفس التشكيل السابق في مباراة الغد، حتى نحافظ على التناغم بين اللاعبين، ولكن نفكر في منح البعض الآخر راحة لنرى وجوهًا جديدة».

ويقدم عمر مرموش أداءً لافتًا هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.