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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط المتهمة بفيديو ترويج شائعات عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

الداخلية تضبط المتهمة
الداخلية تضبط المتهمة بفيديو ترويج شائعات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالإدعاء بإنتشار خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط). 
وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة بغرض #زيادة_عدد_المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

السيدات إنتشار خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها