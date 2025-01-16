الداخلية تضبط المتهمة بفيديو ترويج شائعات عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالإدعاء بإنتشار خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط).

وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة بغرض #زيادة_عدد_المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.