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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفَقَّدُ امتحاناتِ الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعيَّة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 قام الدكتور عرفه صبري حسن، نائبُ رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتفَــقُّدِ امتحانات الدراسات العليا عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بكلية الخدمة الاجتماعيَّة.

وقد أشادَ الدكتور عرفه صبري بحسن التَّنْظيم لِأعمال الامتحانات، ووجَّهَ بضرورة بذل مزيدٍ من الجُهد لخلق بيئةٍ مناسبةٍ حتى يتمكن الدارسون من أداء امتحاناتهم بسهولةٍ ويسر.

جاء ذلك بحضور كلٍّ من:  الدكتور أحمد حسني؛ عميدِ الكلية، والدكتور ناصر عويس؛ وكيلِ الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف عبد الحميد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية عبد العزيز حجازي؛ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين؛ عميد الكلية الأسبق ورئيس كنترول الدراسات العليا، هذا بالإضافة إلى أساتذة المقررات الدراسية؛ للاطمئنان على حُسن سَير العمليَّــة الامتحانيَّة، وذلك اليوم الخميس. 

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