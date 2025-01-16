صدمة وغموض في 13 ثانية.. إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم لأول مرة

أطلقت هوليوود فيلم الإعلان التشويقي لفيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال شهر يناير الجاري.



إعلان تشويقي مثير للغاية لا يتجاوز 13 ثانية محملة بالغموض والصدمات.

يقدم الإعلان لمحة سريعة عن عالم الفيلم المثير، حيث يبدأ بمشهد صادم حين يصرخ بطل الفيلم "أنا عندي الإيدز"، ليثير تساؤلات حول طبيعة السر الخطير الذي سيغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، والذي يجسدهما عمر الشناوي وتارا عماد.



وتتوالى اللقطات السريعة في الإعلان، مستعرضة باقي أبطال الفيلم في أجواء مشحونة بالتوترات، لتكشف عن ليلة مليئة بالصراخ والاتهامات، وتهدد بتدمير قصة حب كانت تبدو مثالية.

https://www.instagram.com/reel/DE5CrZbN5TR/?igsh=a3p3bGI5OWNkbnli



يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.



يدور فيلم لأول مرة حول ليلة رومانسية تتحول إلى مواجهة حادة بين زوجين بعد انكشاف سر خطير يهدد بانتهاء العلاقة، فهل ينتصر الحب ؟



فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).