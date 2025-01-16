ننشر أسماء ضحايا الحادث المأساوي على الطريق الزراعي بملوي في المنيا

شهد الطريق الزراعي بملوي، اليوم، حادث تصادم مروّع بين ميكروباص وميني باص، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. الحادث استدعى استنفار الأجهزة الأمنية والإسعاف، حيث انتقلت على الفور إلى مكان الحادث لنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات القريبة.



أسماء الضحايا:

أحمد علي محمد علي، 24 عامًا، من أتليدم أبو قرقاص (جثة هامدة).

أنثى مجهولة الهوية، حوالي 9 سنوات (غيبوبة تامة).

أنثى مجهولة الهوية، حوالي 10 سنوات (غيبوبة تامة).

أنثى مجهولة الهوية، حوالي 40 عامًا (غيبوبة تامة).

حميدة عبد المنعم عبد العاطي، 50 عامًا، من المحرص (غيبوبة تامة).

محمود سعد مرسي محمد، 29 عامًا، من قلندول ملوي (غيبوبة تامة).



أسماء المصابين:

منى حسانين عبد الحكيم، 50 عامًا، من بشادة ملوي (سحجات وكدمات متفرقة).

بهاء الدين إبراهيم سيد، 56 عامًا، موظف من النحال (سحجات وكدمات متفرقة).

جمال خلف حسانين، 38 عامًا، من بشادة ملوي (سحجات وكدمات متفرقة).

كريمان طه عليوه، 53 عامًا، من بشادة ملوي (اشتباه كسر بالضلوع وكدمات).

مداح أحمد عبد العليم، 56 عامًا، من بشادة ملوي (اشتباه كسر بالساق الأيسر وما بعد الارتجاج).

هناء مداح أحمد، 34 عامًا، من بشادة ملوي (اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات).

حجاج محمد جاد، 22 عامًا، من ملوي (اشتباه كسر بالذراع الأيسر وما بعد الارتجاج).

هذا وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بملوي. انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين لتلقي الرعاية الطبية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.