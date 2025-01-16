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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 19 في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 19 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 19 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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