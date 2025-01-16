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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مصرع وإصابة 22 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالمنيا

حادث تصادم المنيا
حادث تصادم المنيا
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لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 17 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفيين والمصابين الي مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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