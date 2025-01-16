دوري يلو.. الزلفي يُسقط المتصدر نيوم في غياب أحمد حجازي

تلقى فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، مساء اليوم الخميس، هزيمة من نظيره الزلفي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الزلفي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

شهدت مباراة نيوم ضد الزلفي غياب أحمد حجازي عن صفوف الأول؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ أسابيع.

أحمد حجازي يواصل الغياب عن نيوم بسبب الإصابة

افتتح الزلفي التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب عمار الخيبري، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز الزلفي تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 61 بتوقيع دييجو ميراندا، ليصعّب المهمة على رفاق أحمد حجازي.

ورغم محاولات نيوم للعودة في المباراة، لم يتمكن إلا من تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 90+1 عن طريق مبايا دياني، لتنتهي المباراة بفوز الزلفي على نيوم بنتيجة 2-1.

كان أحمد حجازي انضم إلى نيوم بداية الموسم الجاري قادمًا من اتحاد جدة، ليشارك في 6 مباريات مع الفريق في دوري يلو، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد نيوم عند 30 نقطة على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو)، بينما رفع الزلفي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر.