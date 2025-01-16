"زيزو" يسجل هدفين ويكتب أسمه فى سجلات تاريخ هدافى الزمالك

قاد أحمد سيد "زيزو"، الفريق الأول لنادى الزمالك، للتقدم على نظيره حرس الحدود فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، بتسجيله هدفين.

حيث افتتح احمد السيد "زيزو" التسجيل لنادى الزمالك فى الدقيقة الـ 12، بينما تعادل محمد أشرف فى الدقيقة الـ 25 من ضربة جزاء لحرس الحدود، وفى الدقيقة الـ 36 سجل مصطفى شلبى هدف التقدم للفارس الأبيض .



بتسجيله الهدفين، وصل زيزو إلى 86 هدفًا مع الزمالك في مختلف البطولات، ليبتعد عن أسطورة النادي حمادة إمام ويصبح سادس الهدافين التاريخيين للفريق.

لعب زيزو 248 مباراة بقميص الزمالك، محققًا هذا الرقم المميز.

هدافى الزمالك

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الزمالك التاريخيين برصيد 134 هدفًا، يليه حسن شحاتة (102 هدف)، جمال عبد الحميد (97 هدفا)، علي خليل (94 هدفا)، علاء الحامولي (91 هدفا)، ثم زيزو (86 هدفا) وحمادة إمام (84 هدفا).