بسبب المنتخب الوطني.. أحمد رمضان يكشف أسباب إقالته من نادي مسار

كشف الكابتن احمد رمضان جاد المدير الفني السابق لنادي مسار، عن أسباب إقالته من تدريب الفريق الأول للنادى.

وأوضح احمد رمضان فى بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعى “فيس بوك”، قائلاً: “في خلال سنتين من العمل بكل جدية واحترافية واخلاص انتهت فترة عملي مع نادي مسار”.

وأضاف: "فقط للتوضيح تم الاتفاق بين الاتحاد المصري وإدارة نادي مسار علي ان يكون هناك تكليف رسمي لمدة شهر فقط لقيادة المنتخب الاول للسيدات في مباراتي الدور التمهيدي الاول فقط ضد رواندا ايام ٢١ و ٢٥ فبراير".

وعن أسباب إقالته من مسار، قال: "موافقتي كانت بعد موافقة ادارة مسار، ولكن تمت إقالتي يوم الاربعاء الماضي قبل موعد التمرين بساعات قليلة، والسبب هو قبولي تدريب المنتخب الوطني مؤقتا لحين تعين مدير فني دائم من قبل الاتحاد المصري وهو شرف وتكليف".

واستكمل مدير المنتخب الوطني للسيدات "اشكر كل زملائي في الجهاز الفني والإداري والطبي وكل اللاعبات ومجلس اداراة نادي مسار علي الفترة المميزة والعمل والنجاح علي الصعيد المحلي بالفوز بكاس مصر مرتين متتاليتين والفوز بالدوري العام العام السابق والفوز ببرونزية دوري الأبطال الأفريقي وتصدرنا للدوري المصري لهذا العام ".

وكان مجلس إدارة FC مسار، قد وجه الشكر للكابتن أحمد رمضان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم للسيدات، على جهوده في قيادة الفريق، والتي تكللت بالتتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر الموسم الماضي، والحصول على برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

أنفراد البوابة نيوز

وكانت قد انفردت البوابة نيوز، فى الأيام الماضية، بتولي احمد رمضان جاد منصب مدرب المنتخب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتم طرح أي أسماء آخري حتى الآن لتولي هذا المنصب، والاتجاه الأقوى ناحية "أحمد رمضان" بعد ما حققه من إنجازات مع فريقه سواء خلال الدوري الجاري أو خلال مشاركة فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، وترشيحه لجائزة أفضل مدرب للكرة النسائية في جوائز الكاف.

وكانت قدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو أفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.

ويسود اتجاه قوي داخل أروقة اتحاد الكرة لتعيين مدير فني مؤقت، للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية خلال مباراتي روندا، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها.