اختيار أستاذ بجامعة حلوان عضوًا في المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر

في خطوة تعكس التقدير للكفاءات العلمية والأكاديمية المصرية، تم صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكليف الدكتور محمد سعد كامل محمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان ضمن المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر في لجنة المشروعات.

يأتي هذا الاختيار تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجاله الأكاديمي والبحثي، ودوره الفعّال في المجال الصناعي وتطوير المشروعات التنموية.

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التهنئة لجامعة حلوان وكلية الهندسة بحلوان برئاسة الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار، الذي يساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية مصر 2030 ومضيفًا أن هذا الاختيار يعكس ريادة جامعة حلوان في تقديم خبرات متميزة تساهم في النهوض بالمجتمع، ويبرز إسهاماتها في مجال الصناعة ودعم المشروعات الوطنية وتطوير الكوادر الأكاديمية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية.