وزير العمل الليبي: نتعاون مع مصر في تدريب وتشغيل الكوادر الشابة

استقبل المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية، بمقر المجمع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب الباحثين عن العمل، إلى جانب إرسال دفعات من الشباب الليبي للتدريب في مجالات ريادة الأعمال، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والمهن الحرفية.

جانب من اللقاء

وخلال كلمته، وجه الوزير "أرحومة" رسالة تحفيزية للشباب، أكد فيها على أهمية العمل والتدريب كأدوات لبناء المستقبل، مشيرًا إلى الدعم المستمر من مصر للشعب الليبي ورحابة استقبالها للأيدي العاملة والمدربين.

وفي سياق متصل، شدد المهندس هيثم حسين على أن بناء الإنسان هو السلاح الحقيقي لبناء الأمم، معربًا عن تفاؤله بدور مصر وليبيا في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية في أفريقيا والدول العربية عند تحقيق التكامل بينهما والتعاون في كافة المجالات.

جانب من اللقاء

وأشاد حسين بالعلاقات التاريخية بين مصر وليبيا وأكد على أهمية التعاون في مجالات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءات العمالية لمضاعفة التشغيل والإنتاج والتصدير.