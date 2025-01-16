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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب المنتخب: علي زين وعادل وسند جاهزين طبيا لمواجهة البحرين

علي زين
علي زين
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كشف الدكتور محمد شوقي طبيب منتخب مصر لكرة اليد، عن الحالة البدنية للاعبي المنتخب الوطني، بالإضافة إلى الاستعدادات لمباراة البحرين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد، والمقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

قال محمد شوقي: "بدأ منتخب مصر الاستعداد لمباراة البحرين بعد انتهاء مباراته أمام الأرجنتين مباشرة، ونعمل على تجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات ليكون الجميع على أتم الجاهزية".

وأضاف: "لعبة كرة اليد تمتاز بقوة الاحتكاك والمنافسة بها شرسة وتحتاج من اللاعب الجاهزية في فترة قصيرة، ونتعامل جيدًا مع الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون".

وتابع: "لا توجد إصابات داخل صفوف المنتخب والجميع على أتم الاستعداد للمباريات المقبلة".

وعن جاهزية عليز زين وأحمد عادل ومحمد سند، قال: " زين وعادل وسند جاهزين طبيًا للمباراة القادمة، وستكون مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا هي الأهم في المجموعة وهدفنا أن يكون جميع اللاعبين على أتم الجاهزية فنيًا وبدنيًا ونفسيًا".

وواصل: "نحاول تنظيم مواعيد التمارين مع المباريات، كما أن الجهاز الطبي للمنتخب على أعلى مستوى، ويتم توفير كل ما نحتاجه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، بالإضافة إلى أن الغذاء جيد ولم نواجه أي صعوبات حتى الآن".

واختتم: "أود أن أوجه رسالة للجميع، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج جيدة وإسعاد الشعب المصري، والجميع يقاتل من أجل تحقيق إنجاز لكرة اليد المصرية".

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